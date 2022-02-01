Нарушителя-антирекордсмена задержали инспекторы ДПС в Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

111 раз нарушил ПДД тюменец за рулем автомобиля BMW в 2021 году. Сотрудники ГИБДД задержали водителя 14 февраля на ул. Осипенко, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

В 2021 году он 11 раз проехал перекрестки на красный сигнал светофора, 18 раз заехал за стоп-линию у светофора, 80 раз превысил скорость.

Нарушения, совершенные 21-летним молодым человеком, зафиксировали камеры на дорогах, однако штрафы он не платил.

На место задержания автоинспекторы вызвали судебных приставов, штрафы в сумме 112 тыс. 400 рублей должник оплатил им на месте. Кроме того, ему были выписаны материалы на оплату 5 тыс. 500 рублей, за два последних нарушения – проезд на красный сигнал и проезд по полосе для маршрутного транспорта.

Водитель внесен в базу "злостных" нарушителей, его передвижение по Тюмени и оплату штрафов автоинспекторы будут держать под особым контролем. Всего в Тюмени таких водителей 179.