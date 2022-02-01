Житель Армизонского отработает 360 часов за пьяную езду

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Мужчину, виновного в пьяной езде, приговорили к обязательным работам в Армизонском районе, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

В ноябре прошлого года, уже лишенный водительского удостоверения за пьяную езду 33-летний мужчина, снова сел пьяным за руль. Автомобиль ЗАЗ-Шанс на улице с. Армизонское остановил экипаж ДПС. Мужчина рассказал, что дома выпил около литра водки и решил съездить к брату. Показания алкотестера составили 1,16 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Суд приговорил мужчину к 360 часам обязательных работ и на полтора года лишил водительских прав.