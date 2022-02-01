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Аэропорт Тобольска подключили к системе моментальной оплаты заправки самолетов

Общество, 15:07 15 февраля 2022

ЗапСибНефтехим | Фото: ЗапСибНефтехим

Систему моментальной оплаты заправки самолетов — платформу Smart Fuel разработки "Газпром нефть" - начала использовать в тобольском аэропорту Ремезов компания Utair.

Smart Fuel — первая в России цифровая система для повышения эффективности авиатопливных операций. Заявка на заправку, оплата и обмен отчетными документами происходят онлайн — через приложение на планшетах пилота и оператора топливозаправщика, сообщает пресс-служба Utair.

"Время взаиморасчетов между топливным оператором и Utair сокращается до 15 секунд. Благодаря этому сотрудники эффективнее управляют рабочим временем, а также уменьшаются операционные расходы на заправку. Помимо Тобольска, Utair уже применяет Smart Fuel в Саратове и Новосибирске, и мы рассчитываем на дальнейшее масштабирование сервиса", - рассказал президент "Utair — Пассажирские авиалинии" Олег Семенов.

Применение смарт-контрактов для моментальной оплаты топлива и онлайн-документооборота позволяет повысить эффективность авиаперевозок и сократить общее время обслуживания воздушных судов.

"В обслуживании пассажиров и авиакомпаний мы ориентируемся на передовые практики и современные технологии. Мы рады, что "Газпромнефть-Аэро" выбрала наш аэропорт для расширения географии применения Smart Fuel. Это позволит авиакомпаниям, выбравшим Ремезов для развития своей маршрутной сети, получить перспективную и высокотехнологичную услугу, сократить время обслуживания рейса и свои затраты", - подчеркнул исполнительный директор аэропорта Ремезов Владимир Варавва.

Ремезов стал уже третьим аэропортом под управлением УК "Аэропорты Регионов", где применяется Smart Fuel. Ранее эта платформа стала доступна в Кольцово и Гагарине.

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# аэропорт , Ремезов

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