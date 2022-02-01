В Тюмени врачи обучают педагогов технологиям здоровьесбережения

| Фото: Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

Цикл лекций о здоровьесбережении проведут врачи для педагогов в рамках соглашения о сотрудничестве между Тюменским ГМУ и Департаментом образования и науки Тюменской области, сообщает пресс-служба вуза.

"Такие лекции сейчас очень нужны всем, особенно нам, педагогам и ученикам, мы очень много важной информации почерпнули, сможем теперь поддержать наших коллег, детей", - рассказала слушатель курса, педагог-психолог Евгения Иванова.

Первая лекция была о реабилитации при постковидном синдроме. Ее прочитала заведующая кафедрой медицинской профилактики и реабилитации Тюменского ГМУ, доктор медицинских наук, профессор Елена Туровинина. Лектор поделилась опытом в сфере реабилитации пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, и продемонстрировала несколько эффективных методик, доступных для выполнения в домашних условиях или в офисе.

Немаловажным было поделиться с педагогами знаниями и в области педиатрии. С докладом "Постковидный синдром. Вопросы здоровьесбережение детей и создание безопасной среды в образовательных учреждениях" выступила доцент кафедры Педиатрии Института непрерывного профессионального развития Тюменского ГМУ Ирина Кайб.

Слушателям курса также предстоит посетить встречи с доктором медицинских наук, профессором, заведующей кафедрой Психиатрии и наркологии Тюменского ГМУ Татьяной Раевой. Она расскажет о работе с детьми, имеющими психическую патологию, о способах оказания помощи при таких состояниях, как агрессия, депрессия, затронет этические аспекты такой работы. Занятия будут интересны педагогам коррекционных школ, социальным педагогам и педагогам-психологам.