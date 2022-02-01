Моор поручил повысить эффективность профилактики терроризма и экстремизма

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел заседание региональной антитеррористической комиссии.

"В результате совместной работы органов внутренних дел и органов власти в регионе не допущено террористических актов и системных проявлений экстремизма, а также массовых беспорядков и столкновений на межнациональной и религиозной почве", – доложил заместитель начальника УМВД РФ по Тюменской области Булат Хайруллин.

Около 1 тыс. 500 бесед и лекций, направленных на формирование в молодежной среде атмосферы нетерпимости к экстремистским проявлениям, провели в 2021 году сотрудники тюменской полиции.

Содействие реализации позитивных инициатив молодых людей – одно из важнейших направлений работы по противодействию идеологии терроризма и экстремизма, подчеркнул директор областного департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Павел Белявский. В Тюменской области господдержку получают 30 молодежных общественных организаций и сообществ.

Созданный тюменскими авторами социальный видеоролик "10 секунд", показывающий родителям, что такого времени достаточно для вербовки молодого человека в террористическую организацию, набрал более 55 тыс. просмотров, отметил Павел Белявский.

"Молодежь и находящиеся на территории региона иностранные граждане – основные мишени для распространителей террористической и экстремистской идеологии", - отметил губернатор.

Подводя итоги заседания, Александр Моор поручил повысить эффективность профилактической работы, направленной на пресечение попыток распространения террористической и экстремистской идеологии среди жителей Тюменской области.

В заседании приняли участие начальник РУ ФСБ России по Тюменской области Игорь Николаев, областной прокурор Владислав Московских, руководители других правоохранительных структур и органов власти, а также главы муниципалитетов региона.

Евгений Бабенко