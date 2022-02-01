Наркозависимого сбытчика мефедрона задержала полиция в Тюмени

| Фото: prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

Около грамма синтетического наркотика изъяли из незаконного оборота полицейские в Тюмени. Мефедрон обнаружен в личных вещах местного жителя 1991 года рождения, сообщает УМВД по Тюменской области.

Сотрудникам полиции задержанный рассказал, что должен был реализовать наркотик бесконтактным способом. Мужчина уже длительное время работал закладчиком, за один тайник он получал 500 рублей. Заработанное тратил на героин.

При обыске в квартире, которую снимал тюменец, изъято порядка 30 гр. синтетического наркотика. 60 разовых доз мефедрона, по словам задержанного, он планировал реализовать через тайники.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на сбыт наркотических средств в значительном размере". Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет.