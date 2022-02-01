Более 24 тысяч домовладений газифицируют в Тюменской области к 2024 году

| Фото: администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Более 24 тысяч домовладений газифицируют в Тюменской области к 2024 году в рамках выполнения поручения президента России Владимира Путина о социальной газификации.

Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор на своих страницах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Instagram.

Для собственников подключение станет бесплатным, подчеркнул глава региона, подводя итоги онлайн-совещания с заместителем председателя правительства России Александром Новаком.

От жителей Тюменской области поступило более 11 тысяч заявок на догазификацию. Свыше 60% договоров на подключение уже заключено. Заявки от желающих подключиться к газу по-прежнему принимаются. Подать их можно как дистанционно, на официальном сайте компании "Газпром газораспределение Север", так и лично - в специальных центрах обслуживания клиентов или в МФЦ.

Важно, что 43 категориям граждан Тюменской области положена социальная поддержка на внутридомовую газификацию. С июля сумма помощи увеличена с 40 до 60 тысяч рублей.

"Продолжим догазификацию Казанского, Ишимского районов и города Ишима. В 2022 году ПАО "Газпром" должно завершить строительство газораспределительной станции "Ишим" и двух межпоселковых газопроводов. Это позволит нарастить мощности", - рассказал губернатор о планах на ближайшую перспективу.

"Очень интересовал это вопрос на прямой линии с губернатором, и тоже подавала заявки на газификацию. Думала, все это затянется, но, как оказалось, без проблем решили вопрос, теперь ждем подключения", - написала в комментариях жительница региона Лариса Борисова.

Евгений Бабенко