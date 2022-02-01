В УФО в 2022 году продолжится работа по ликвидации свалок, восстановлению лесов и водоемов

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Системная работа позволила регионам Уральского федерального округа по итогам 2021 года достичь плановых значений по большинству показателей федеральных проектов входящих в нацпроект "Экология".

Об этом заявил полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев на заседании совета по экологической политике, в котором приняли участие представители региональных органов власти и управлений Росприроднадзора.

Тюменская, Свердловская, Челябинская и Курганская области работают над проектом "Сохранение уникальных водных объектов", который также подразумевает восстановление водных ресурсов и очистку берегов. Кроме этого в субъектах действуют региональные программы, нацеленные на улучшение экологической обстановки.

"Задач ещё много: нужно продолжить работу над ликвидацией свалок, восстановлением лесов и водных объектов, снижением вредных выбросов в атмосферу и переработкой мусора. Мы будем детально анализировать каждое направление, каждый объект. Прорабатывать сложные моменты и совместно с регионами искать оптимальные пути решения", - отметил Владимир Якушев.

На заседании также обсудили мероприятия, которые необходимо провести в 2022 году для достижения показателей 2023-2024 годов. Это важный вопрос, так как для некоторых проектов необходимы строительство дополнительных объектов или реализация длительных по времени мероприятий.

Евгений Бабенко