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Тоболяк сознался в краже денег с карты приятеля

Происшествия, 17:26 16 февраля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ранее судимого неработающего 36-летнего тоболяка задержали сотрудники полиции. Мужчину подозревают в краже с банковского счета его приятеля, сообщает УМВД России по Тюменской области.

О пропаже денег в полицию сообщил 39-летний мужчина. Находясь дома, он получил на свой телефон смс-уведомления об оплате его банковской картой покупок в магазине на 3,8 тыс. рублей. Выяснилось, что накануне к потерпевшему в гости приходил его знакомый со своим товарищем, вместе они распивали алкогольные напитки. После их ухода и произошло списание денег со счета.

Подозреваемый признал вину и пояснил, что видел, куда его знакомый положил банковскую карту. Воспользовавшись моментом, злоумышленник похитил ее, зашел в магазин и приобрел на чужие деньги алкоголь и продукты питания. Когда деньги на карте закончились, он ее сломал и выкинул.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса России "Кража, совершенная с банковского счета". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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# кража , полиция

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