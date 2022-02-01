Тоболякам предлагают выбрать наполнение для Александровского сада

| Фото: со страницы Максима Афанасьева в инстаграм | Фото: со страницы Максима Афанасьева в инстаграм

Опрос по благоустройству и наполнению Александровского сада запустили в Тобольске.

В 2022 году город примет участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной городской среды "Малые города и исторические поселения 2022". На нем будет представлен проект реконструкции Александровского сада в нижнем посаде Тобольска.

Горожанам предлагают решить, каким будет новое пространство, какие объекты они видят на данной территории. Как тоболяки планируют проводить там время, как должен выглядеть сад зимой и другое.

Среди предлагаемых объектов: детская и спортивная площадки, качели, фотозона, кафе, сухой фонтан, искусственный пруд, беседки, арт-объекты. В зимнее время предлагается установка горок, ледяных фигур, елки, пунктов обогрева, теплых павильонов с чаем и кофе.

Евгений Новоселов