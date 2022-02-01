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При горении факелов на "ЗапСибНефтехиме" вредных веществ в воздухе не зафиксировано

Общество, 13:50 17 февраля 2022

ЗапСибНефтехим | Фото: ЗапСибНефтехим

Существенного воздействия на окружающую среду горение факелов на "ЗапСибНефтехиме" не оказывает. Допустимые нормы концентрации вредных веществ в воздухе не превышены даже в пик факельной активности. Таковы данные экомониторинга воздуха в Тобольске, сообщает пресс-служба предприятия.

16 февраля 2022 года на границе санитарно-защитной зоны предприятия зафиксированы следующие максимальные значения концентрации вредных веществ в воздухе: диоксид азота – 0,07 мг/м3 (в 2,8 раз меньше ПДК), диоксид серы – 0,01 мг/м3 (в 50 раз меньше ПДК), оксид углерода – менее 0,600 мг/м3 (в 8,3 раза меньше ПДК), пыль – 0,03 мг/м3 (в 16 раз меньше ПДК).

В настоящее время на "ЗапСибНефтехиме" проводятся ремонтные работы, которые требуют утилизации углеводородов на факеле.

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# ЗапСибНефтехим , факел

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