При горении факелов на "ЗапСибНефтехиме" вредных веществ в воздухе не зафиксировано

| Фото: ЗапСибНефтехим | Фото: ЗапСибНефтехим

Существенного воздействия на окружающую среду горение факелов на "ЗапСибНефтехиме" не оказывает. Допустимые нормы концентрации вредных веществ в воздухе не превышены даже в пик факельной активности. Таковы данные экомониторинга воздуха в Тобольске, сообщает пресс-служба предприятия.

16 февраля 2022 года на границе санитарно-защитной зоны предприятия зафиксированы следующие максимальные значения концентрации вредных веществ в воздухе: диоксид азота – 0,07 мг/м3 (в 2,8 раз меньше ПДК), диоксид серы – 0,01 мг/м3 (в 50 раз меньше ПДК), оксид углерода – менее 0,600 мг/м3 (в 8,3 раза меньше ПДК), пыль – 0,03 мг/м3 (в 16 раз меньше ПДК).

В настоящее время на "ЗапСибНефтехиме" проводятся ремонтные работы, которые требуют утилизации углеводородов на факеле.