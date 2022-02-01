Дом на ул. Бабарынка в Тюмени отремонтируют до конца 2022 года

| Фото: vk.com/tmnourhome | Фото: vk.com/tmnourhome

Восьмиэтажный панельный дом на ул. Бабарынка, 20а, признанный вероятной зоной ЧС в январе 2018 г., отремонтируют до конца 2022 г., сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени.

По словам генерального директора УК "Системы городского обслуживания" Виктора Столбова, в доме выполнена гидроизоляция подвала, сделана отмостка, усилены плиты перекрытия лоджий и плиты между подвалом и первым этажом, заменены инженерные сети в подвале.

"Работы продолжаются. Нам ещё предстоит замена сетей электроснабжения и отопления в местах общего пользования, а после – ремонт этих мест. Работы планируется завершить до конца 2022 года. После проведения ремонтных работ с дома будет снят статус "зона вероятной чрезвычайной ситуации"", - сказал он.