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Тюменцы узнают о новведениях конкурса президентских грантов и представят проекты 1 марта

Общество, 08:19 21 февраля 2022

мультицентр "Моя территория" | Фото: мультицентр "Моя территория"

Интенсив "ПроПроекты: Фонд президентских грантов" пройдет онлайн 1 марта, начало в 17 часов 30 минут. К участию приглашают лидеров и сообщества, развивающие свои проекты, сообщает мультицентр "Моя территория".

В первом блоке интенсива представители региональных органов власти расскажут о нововведениях конкурса, об аналитике по заявкам в регионе и ответят на вопросы. Также участники узнают, какие НКО принимают участие в конкурсе и какие типичные ошибки допускают при подачи заявок.

Тех, кто зарегистрируется на онлайн-питчинг, во втором блоке события смогут представить свой проект перед представителями власти, ресурсных центров, СМИ и молодежных команд региона. После питчинга участники получат обратную связь и письма поддержки для реализации своих проектов.

"Сейчас молодые люди активно создают проекты для решения социальных проблем и развития своего региона. "ПроПроекты — это рука помощи в социальном проектировании, прокачка проектов, где можно рассказать о своем проекте, услышать наставления, советы. Здесь хотят помочь, показать, что ты не один. Узнать актуальную информацию из первых уст", — рассказала менеджер проекта Мария Капанина.

Для участия нужно пройти предварительную регистрацию по ссылке.

Прямой эфир можно посмотреть в группе "Моя территория".

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# гранты , мультицентр Моя территория

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