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В ТюмГУ запустят программу магистерской подготовки предпринимателей

Экономика, 08:57 21 февраля 2022

Тюменское отделение "Опоры России" | Фото: Тюменское отделение "Опоры России"

Программа магистерской подготовки предпринимателей появится в Тюменском государственном университете с нового учебного года. Об этом сообщил руководитель рабочей группы Министерства науки и высшего образования РФ по развитию предпринимательства в вузах, заведующий базовой кафедры предпринимательства ТюмГУ, вице-президент "Опоры России" Эдуард Омаров на Slёt Business Meetup в Сочи.

"Выпускной работой студентов-магистрантов станет реализованный стартап-проект. В период обучения они получат все необходимые компетенции для выбора бизнес-идеи, ее описания, составления финансового плана, защиты, привлечения инвестиций и запуска. Некоторые даже смогут получить первый оборот", - сказал он.

На Slёt организаторы провели экспертную сессию по развитию молодежного и студенческого предпринимательства. Ее участники обсудили условия внедрения экосистемы развития предпринимательства в вузах. Магистерская программа также является частью экосистемы. По мнению Эдуарда Омарова, предприниматели лучше всех знают, как вырастить следующее эффективное поколение бизнеса. Он отметил необходимость тесного сотрудничества с институтами развития, чтобы сформировать одно мнение о том, что необходимо делать для достижения наилучшего результата.

Предполагается, что внедрение экосистемы позволит учебным заведениям получать и обрабатывать статистику успешности внедренных программ. К примеру, после выпуска специалистов-предпринимателей наблюдать за тем, как развивается их проект, а в случае неудачи отследить, способен ли он создать, запустить и развить новую бизнес-идею. Это будет хорошим показателем, к которому стремится рабочая группа, сообщает тюменская "Опора России".

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# Опора России , предпринимательство , ТюмГУ

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