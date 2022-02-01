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На Паралимпийских играх в Пекине выступят пятеро тюменцев

Спорт, 10:56 18 февраля 2022

департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области | Фото: департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области

Пятеро тюменских спортсменов выступят на XIII Паралимпийских зимних играх в Пекине, сообщает региональный департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию.

В состав тюменской делегации вошли: Марина Галицына (лидер Максим Пирогов), Вера Хлызова (лидер Наталья Якимова), Юлия Смирнова (лидер Роман Тарасов), Станислав Чохлаев (лидер Олег Колодийчук), Николай Полухин (лидер Березин Эдуард).

Всего в состав делегации ПКР на Игры в Пекине вошли 185 человек, в том числе 71 спортсмен из 20 субъектов нашей страны. В соревнованиях по лыжным гонкам и биатлону примут участие 33 атлета. 10 человек будут участвовать в соревнованиях по горнолыжному спорту, шесть – по сноуборду. Наша сборная примет участие во всех видах спорта, включенных в программу Игр.

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# Паралимпийские игры

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