На Паралимпийских играх в Пекине выступят пятеро тюменцев

| Фото: департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области | Фото: департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области

Пятеро тюменских спортсменов выступят на XIII Паралимпийских зимних играх в Пекине, сообщает региональный департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию.

В состав тюменской делегации вошли: Марина Галицына (лидер Максим Пирогов), Вера Хлызова (лидер Наталья Якимова), Юлия Смирнова (лидер Роман Тарасов), Станислав Чохлаев (лидер Олег Колодийчук), Николай Полухин (лидер Березин Эдуард).

Всего в состав делегации ПКР на Игры в Пекине вошли 185 человек, в том числе 71 спортсмен из 20 субъектов нашей страны. В соревнованиях по лыжным гонкам и биатлону примут участие 33 атлета. 10 человек будут участвовать в соревнованиях по горнолыжному спорту, шесть – по сноуборду. Наша сборная примет участие во всех видах спорта, включенных в программу Игр.