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Более 54% жителей Тюменской области систематически занимаются спортом

Политика, 18:24 18 февраля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Доля жителей Тюменской области, систематически занимающихся спортом, увеличилась с 47,7% в 2019 году до 54,6% в 2021 году. Такая информация прозвучала на выездном совещании комитета Государственной думы РФ по физической культуре и спорту, которое прошло в Екатеринбурге.

В совещании принял участие полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

В реализацию федерального проекта "Спорт - норма жизни" активно включены все регионы УФО, констатировал он. Строятся новые спортивные комплексы, ледовые арены, плоскостные спортивные сооружения.

"Важно, чтобы все эти объекты содержались в нормативном состоянии и использовались по максимуму: работали в режиме 24/7. Чтобы люди имели возможность пользоваться созданной инфраструктурой в любое удобное время", - подчеркнул Владимир Якушев.

Фото: uralfo.gov.ru

Развитие физической культуры и спорта – одна из приоритетных целей, поставленных главой государства, отметил полпред президента России.

"Когда спорт становится нормой жизни, человек преображается на глазах. Вовлекая людей в систематические занятия физкультурой, прививая им любовь к спорту, мы способны кардинально улучшить качество жизни россиян и оздоровить нацию", - подвел итог Владимир Якушев.

Основной темой стала подготовка к проведению, развитие массового спорта и вовлечение граждан в систематические занятия физической культурой (на примере Свердловской и Курганской областей), развития спортивной инфраструктуры.

Участвовавший в совещании министр спорта России Олег Матыцин заверил, что подготовка к XXXII Всемирной летней универсиады 2023 года в Екатеринбурге идет по графику.

Евгений Бабенко

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# Владимир Якушев , физкультура и спорт

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