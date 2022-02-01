В Тюменской области COVID-19 выявлен у 2 тысяч 374 человек

| Фото: здравоохранение Тюменской области ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области ВКонтакте

2 тыс. 374 случая коронавируса выявлено за сутки в Тюменской области, сообщает федеральный оперативный штаб. Скончались шесть пациентов, выздоровели 1 тыс. 883.

За последние сутки в России выявлено 179 тыс. 699 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 745 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 147 тыс. 296 человек.

В Санкт-Петербурге заболели 16 тыс. 599 человек, в Москве - 6 тыс. 388, в Красноярском крае - 6 тыс. 703. В Свердловской области коронавирус выявили у 3 тыс. 191 человека, в Челябинской области - 3 тыс. 967, в ХМАО - 2 тыс. 50, в ЯНАО - 2 тыс. 36, в Курганской области - 1 тыс. 420.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 15 млн 370 тыс. 419 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 345 тыс. 500 летальных исходов, выздоровели 12 млн 365 тыс. 238 человек.