В России начали выдачу ковид-сертификатов по результату теста на антитела

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

С 21 февраля в России можно оформить ковид-сертификат после положительного теста на антитела. Требований к уровню антител для получения ковид-сертификата не устанавливается, достаточно их наличия в организме.

Напомним, Минздрав России внес соответствующие изменения в форму COVID-сертификата.

"Сертификат будет формироваться однократно при наличии на Едином портале госуслуг сведений о результатах теста на антитела к коронавирусу не позднее трех календарных дней со дня подачи заявления на портале госуслуг", - сообщалось на сайте министерства.

Тест на антитела можно пройти в любой лицензированной лаборатории. Срок действия сертификата в этом случае составит шесть месяцев с даты получения результатов теста. Повторный выпуск сертификата на основании результатов теста на антитела не предусмотрен.

Кроме того, сертификат может быть оформлен на основании положительного результата ПЦР-тестирования, подтвержденного результатами теста на антитела. Результаты тестов также должны быть доступны на Едином портале госуслуг. Срок действия сертификата в этом случае составит 1 год с даты положительного ПЦР-теста.