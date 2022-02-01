День защитника наличника предлагают отметить тюменцам

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сфотографироваться рядом с любимым наличником и разместить снимок в социальных сетях 22 и 23 февраля предлагают горожанам кураторы фестиваля "Том Сойер фест" в Тюмени. Флешмоб пройдет в рамках проекта "День защитника наличника" в городах России второй год подряд.

"Фотографии по хештегу #деньзащитниканаличника мы соберем и опубликуем в группе тюменского "Том Сойер феста" ВКонтакте. Расскажем и покажем, какие у нас замечательные наличники и почему их надо беречь", — рассказала участник фестиваля "Том Сойер фест" в Тюмени Маша Рыжик.

День защитника наличника — инициатива активистов из Городца и проекта "Альтуризм". В России наличники массово снимают с домов после ремонта и выбрасывают на помойки, задача проекта — вернуть людям понимание, что это наследие имеет ценность. Первый "День защитника наличника" пришелся на 23 февраля, благодаря примечательной дате и игре слов родилось название нового праздника. В разных городах он проводится по-разному — от "наличниковых" демонстраций до мотопробега байкеров в защиту наличников.

23 февраля в 11 часов по московскому времени тюменцы могут присоединиться к онлайн-мероприятию ко "Дню защитника наличника", на котором активисты из российских городов поделятся новостями и планами по спасению наличников от забвения. Для участия во встрече нужна регистрация.

Напомним, фестиваль сохранения исторической среды "Том Сойер фест" пройдет в этом году в Тюмени в пятый раз. Волонтеры возьмутся за восстановление дома № 31, стр. 1 по ул. Дзержинского и доме № 31 на ул. Луначарского. Работы начнутся весной, к ним могут присоединиться все желающие.

Влада Нерадовская