Владимир Якушев пожелал защитникам Отечества успехов в службе на благо России

| Фото: Министерство обороны РФ | Фото: Министерство обороны РФ

С днем защитника Отечества поздравил ветеранов, офицеров и солдат, всех жителей Уральского федерального округа полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев.

Как отметил полпред, это особый праздник для России. В этот день слова благодарности адресуют всем защитникам Родины. Каждому, кто стоит на страже её рубежей.

"С особой благодарностью мы вспоминаем поколение победителей-ветеранов Великой Отечественной войны. Именно они показали нам пример воинской доблести, мужества, самоотверженного служения Отчизне. И те, кто пришел им на смену, я уверен, достойно продолжат дело наших дедов и прадедов", - подчеркнул Владимир Якушев.

Служба в Вооруженных Силах, отметил полпред, дело волевых, отважных, сильных духом людей. Их вклад в безопасность страны невозможно переоценить.

В наши дни интересы России защищают не только те, кто выбрал воинское дело своей профессией. Но и инженеры, разрабатывающие самое мощное оружие в мире, и программисты, которые стоят на страже цифровой безопасности, и врачи, спасающие жизни людей.

"С праздником, дорогие защитники Отчества! Желаю вам успехов в службе на благо России, здоровья, счастья, благополучия, мирного неба!" - сказал Владимир Якушев.