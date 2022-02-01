Николас Хубер намерен показать свой лучший сноубординг в "Битве на Туре"

| Фото: организаторов "Битвы на Туре" | Фото: организаторов "Битвы на Туре"

Показать свой лучший сноубординг мечтает двукратный олимпийский чемпион из Швейцарии Николас Хубер на Шестом ежегодном фестивале "Битва на Туре" в дисциплине биг-эйр, который состоится на набережной Тюмени 26 февраля.

Николас Хубер отметил, что никогда не был в Тюмени, но рад побывать здесь: "Рассчитываю на супервеселое мероприятие, атмосферу фристайла, надеюсь, что будут хорошие вечеринки и хорошее шоу".

Двукратный обладатель Кубка Европейских чемпионов из Сербии Матия Миленкович с нетерпением ждет встречи с Тюменью и уверен, что это отличное место для проведения таких соревнований.

"Ожидаю получить огромное удовольствие и увидеть хорошее качество и высокие результаты от всех гонщиков", - добавил он.

Напомним, призовой фонд соревнований составит 10 тыс. евро. Прямую трансляцию можно посмотреть на канале "Матч ТВ".

Размер трамплина и длина пролета составят не менее 15 метров. Вместе со стартовыми воротами высота разгонной конструкции будет достигать 10 метров. Также увеличено количество световых приборов на трассе.

Впервые проект "Битва на Туре" был реализован в 2017 году. За пять лет проведения фестиваль стал визитной карточкой региона, зарекомендовал себя в стране и неоднократно становился победителем федеральных премий и конкурсов.

Ирина Шемякина