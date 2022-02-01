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Пункты сбора помощи для беженцев из Донбасса открывают в Ишиме

Общество, 18:45 21 февраля 2022

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Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса открывают в Ишиме 22 февраля.

Как сообщает администрация города, от ишимцев ждут мыльные и туалетные принадлежности, средства индивидуальной защиты, сухие пайки, продукты - тушёнку, консервы, сгущёнку, крупы, макаронные изделия, сахар, чай, кофе. Необходимы также постельное бельё и полотенца, одноразовая посуда, индивидуальные электроприборы.

Передать гуманитарную помощь можно в Центр социального обслуживания населения "Забота" (пл. Привокзальная, 29), телефон 7-28-44; общественную приёмную ВПП "Единая Россия" (ул. К.Маркса, 9), телефон 7-14-87.

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# беженцы , гуманитарная помощь , Донбасс

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