В Тюменской области Солнце будет вмешиваться в телевизионное вещание до 8 марта

| Фото: tyumen.rtrs.ru | Фото: tyumen.rtrs.ru

Периодическое кратковременное "замерзание" картинки, распад на пиксели, полное пропадание - такие проблемы могут возникнут в телевизионном вещании с 22 февраля по 8 марта.

Длиться это может недолго, от нескольких секунд до 15 минут, в период с 13 часов 37 минут до 14 часов 23 минут во время весенней солнечной интерференции, сообщает филиал "Урало-Сибирского регионального центра" ФГУП "РТРС". Земля, сделав оборот вокруг Солнца, поворачивается к светилу северным полушарием. Солнце оказывается ровно позади спутников связи.

"Солнце — мощный источник не только видимого света, но и радиоволн. "Солнечное вещание" на одной линии со спутником связи и принимающей земной станцией может перебить телесигнал, - поясняется в сообщении. - Расположение Солнца на прямой линии со спутником связи и земной приемной станцией длится несколько минут, затем благодаря вращению Земли вокруг своей оси спутник связи уходит из-под "солнечной засветки". Большинство пользователей цифрового эфирного ТВ, скорее всего, не заметят изменений в качестве изображения".

График возможных перерывов трансляции теле- и радиопрограмм в каждом населенном пункте публикуется на сайте РТРС в разделе "Временные отключения телерадиоканалов" и в Кабинете телезрителя. В мобильном приложении "Телегид" вы найдете график во вкладке "Вещание".