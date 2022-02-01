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В Тюмени прораб пойдет под суд за падение каменщика в шахту лифта

Происшествия, 15:58 22 февраля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

За падение каменщика в лифтовую шахту в Тюмени будут судить прораба строительной организации. Мужчину обвиняют в нарушении правил безопасности. Пострадавший работник получил тяжкий вред здоровью, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как следует из материалов уголовного дела, обвиняемый отвечал за соблюдение правил охраны труда в строительной организации. 18 августа 2021 года он покинул рабочее место, не возложив свои обязанности на другого работника, и работу не приостановил.

Каменщик, оставшийся без контроля, приступил к работе без закрепленного страховочного пояса и упал в лифтовую шахту. В дальнейшем организация возместила сотруднику материальный и моральный вред.

Прораб свою вину признал в полном объеме, уголовное дело направлено в Центральный районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.

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# прокуратура , суд

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