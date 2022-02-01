Тюменская молодежь выразила поддержку жителям ЛНР и ДНР

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Молодежный флешмоб, посвященный решению президента Владимира Путина о признании Луганской и Донецкой народных республик прошел на набережной в Тюмени 22 февраля.

Молодежь Тюмени и активисты акции "МыВместе" вышли с плакатами. Люди размещают в соцсетях посты со словами поддержки с хэштегами #СвоихНеБросаем, #МыВместе.

"Мы собрались, чтобы поддержать решение нашего президента признать ДНР И ЛНР, - рассказал руководитель ТРО "Молодая гвардия" Владимир Сбитнев. - Ведь жители этих республик - наши соотечественники, которых нельзя бросать в беде".

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Руководитель регионального исполкома Народного фронта Роман Чуйко отметил, что решение президента - обдуманное, взвешенное и единственное, способное защитить и спасти находящихся в республиках людей, в том числе, и граждан Российской Федерации.

Николай Ступников