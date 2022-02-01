Спецоперация "Лед" развернулась на двух берегах набережной в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко поздравил тюменцев с Днем защитника Отечества на открытии спецоперации "Лед" на набережной Туры 23 февраля.

"По поручению полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Владимира Якушева поздравляю вас с Днем защитника Отечества, с праздником мужества, силы, доблести, отваги, решительности, беззаветной любви к Родине. Именно этими качествами обладают представители наших силовых структур, которые принимают участие в нашем мероприятии. Давно мы не проводили таких ярких событий, соскучились. Желаю всем настроиться на победу, получить незабываемые впечатления", – сказал Дмитрий Кузьменко.

Открытие спецоперации "Лед" началось с парада техники, выступления 12 парашютистов. Зрителям показали, как сотрудники ГИБДД проводят задержание нарушителей. Также в программе – автогонки дрифтеров, заезды трековых спортсменов. В 2022 году фестиваль развернулся на двух берегах набережной, чтобы горожане могли с учетом эпидемиологической ситуации поучаствовать в мастер-классах, интерактивных площадках, посмотреть выставки.

На правом берегу сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области выставили вездеход "Петрович", аварийно-спасательный автомобиль. Специалисты Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Тюмени показывали всем желающим, как оказывать первую помощь пострадавшим. "Мы показываем нашу оснащенность. Разворачиваем часть надувного каркасного модуля, который может использоваться при режимах ЧС. Здесь проводятся мастер-классы по сердечно-легочной реанимации, оказанию помощи людям в экстренных ситуациях, при различных жизнеугрожающих ситуациях, например, когда человек подавился. Каждый инструктор может ответить на любой интересующий вопрос в любой сфере медицины. Объясняет, что первая помощь важна, каждый ее должен знать", – поделился специалист Центра медицины катастроф Сергей Бем.

Были выставлены и ретро-автомобили, в том числе гости мероприятия могли увидеть автомобиль ДПС 70-х годов.

На левом берегу – со стороны Зареки – развернута палатка регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост". Здесь проходит мастер-класс по разборке и сборке оружия. Здесь же можно встретить автомобили из музей ретротехники им. В. В. Михайлова: советский военный ГАЗ-67 и американский Willys. Неподалеку – военная техника от Тюменского высшего военно-инженерного училища им. маршала А.И. Прошлякова. В полевой кухне желающих угощали горячим чаем.

Инна Пахомова