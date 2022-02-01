Специалисты призывают не отказываться от прививки от клещевого энцефалита

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Всем, кто связан с лесом, пора побеспокоиться о прививке против клещевого энцефалита. Лесникам, охотникам, спасателям, дачникам и любителям лесных прогулок пора побеспокоиться о прививке против клещевого энцефалита. Клещи просыпаются от зимней спячки ранней весной, с появлением первых проталин, поэтому уже в апреле нужно быть полностью готовыми к встрече с ними.

Конец февраля - начало марта, сообщает Роспотребнадзор, - оптимальное время для начала вакцинации. "Вакцинация проводится круглогодично бесплатно в медицинских организациях по месту прикрепления, - отмечено в сообщении. - Вакцинация проводится двукратно, минимальный интервал между первой и второй прививками – 1 месяц".

Для выработки иммунитета после вакцинации требуется не менее двух недель, поэтому завершить прививочный курс (две прививки) необходимо не позднее, чем за 2 недели до выезда в неблагополучную территорию. Чтобы поддержать противоэнцефалитный иммунитет, важно через год сделать ревакцинацию. Последующие ревакцинации проводятся каждые 3 года.

Тюменская область – один из наиболее неблагополучных регионов России по заболеваемости энцефалитом, где весной – осенью активны основные его переносчики – клещи. Однако, специалисты инфекционной больницы отмечают, что в 2021 году количество заболевших не превысило среднемноголетних значений за аналогичные периоды.

"В 2021 году в тюменскую инфекционную больницу обратилось 6 тыс. 717 человек, пострадавших от укусов клещей. Среди них – 1 тыс. 248 детей разного возраста", – сообщает пресс-служба областной инфекционной клинической больницы.

Опасения по случаю заражения опасным вирусным энцефалитом у большинства человек не подтвердились. Пациенты с подтвержденным диагнозом были госпитализированы в тюменскую Областную инфекционную клиническую больницу и прошли необходимое лечение.