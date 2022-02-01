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Житель Казанского района отработает 200 часов за грабеж

Происшествия, 13:47 24 февраля 2022

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Житель Казанского района, виновный в грабеже, отработает 200 часов, сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

В октябре 2021 года мужчина пришел во двор дома к своему знакомому и потребовал отдать ему деньги. После отказа он схватил потерпевшего за куртку и достал из внутреннего кармана 5 тыс. рублей.

На судебном заседании подсудимый вину признал полностью. Суд, с учетом всех обстоятельств дела, назначил ему наказание в виде обязательных работ.

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# грабеж , судья

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