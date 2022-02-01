Для "Битвы на Туре" в Тюмени возводят десятиметровую разгонную конструкцию

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Первые участники международных соревнований по сноубордингу "Битва на Туре" прибывают в Тюмень.Тем временем, на набережной завершается сборка стартовой конструкции и трамплина.

Об этом рассказал президент Союза экстремальных видов спорта Extreme Team Иван Шмонин. Шестые состязания пройдут 26 февраля, в них примут участие спортсмены из России и стран Европы: Бельгии, Швейцарии и Италии.

По словам Ивана Шмонина соревнования будут в уникальном для России формате – на специально спроектированной и возведенной в центре города конструкции.

"В прошлом году спортсмены стартовали с высоты одного метра над уровнем улицы Республики, - рассказал он. - На этот раз - с высоты шести метров, в совокупности со стартовыми воротами высота конструкции достигает десяти метров. Перепад высот от старта до точки выката - сорок метров".

Организаторы предпринимают максимальные меры предосторожности в связи с эпидемиологической обстановкой для обеспечения безопасности спортсменов и судей соревнований.

Также Иван Шмонин отметил, что международный статус события даст участникам и победителям дополнительные баллы и очки.

Тюменцам и гостям города представится возможность увидеть соревнования с моста Влюбленных и с ул. Республики. Телезрители смогут посмотреть прямую трансляцию "Битвы на Туре" в эфире канала "Матч ТВ".

Напомним, что впервые проект "Битва на Туре" реализовали в 2017 году. За пять лет проведения фестиваль стал визитной карточкой региона, зарекомендовал себя в стране и неоднократно становился победителем федеральных премий и конкурсов.

Николай Ступников