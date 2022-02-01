  • 24 февраля 202224.02.2022четверг
  • USD80,4194
    EUR90,8820
  • В Тюмени 0..2 С 6 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Владимир Путин: цель специальной военной операции - защита людей от геноцида

Политика, 12:11 24 февраля 2022

static.kremlin.ru | Фото: static.kremlin.ru

Основная цель специальной военной операции - защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. С просьбой о помощи к России обратились Донецкая и Луганская народные республики. Об этом в своем обращении к россиянам заявил президент Владимир Путин.

"Мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные, кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации. При этом в наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой", - подчеркнул он.

В статье 1 Устава ООН закреплено права наций на самоопределение. В связи с этим, Владимир Путин напомнил жителям Украины, что отцы, деды, прадеды не для того сражались с нацистами, защищали нашу общую Родину, чтобы сегодняшние неонацисты захватили власть на Украине.

"Наши действия – это самозащита от создаваемых нам угроз и от ещё большей беды, чем та, что происходит сегодня. Как бы тяжело ни было, прошу понять это и призываю к взаимодействию, чтобы как можно скорее перевернуть эту трагическую страницу и вместе двигаться вперед, никому не позволять вмешиваться в наши дела, в наши отношения, а выстраивать их самостоятельно – так, чтобы это создавало необходимые условия для преодоления всех проблем и, несмотря на наличие государственных границ, укрепляло бы нас изнутри как единое целое. Я верю в это – именно в такое наше будущее. Должен обратиться и к военнослужащим вооружённых сил Украины. Уважаемые товарищи! Ваши отцы, деды, прадеды не для того сражались с нацистами, защищали нашу общую Родину, чтобы сегодняшние неонацисты захватили власть на Украине. Вы давали присягу на верность украинскому народу, а не антинародной хунте, которая грабит Украину и издевается над этим самым народом. Не исполняйте ее преступных приказов. Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой. Поясню: все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям. Еще раз настойчиво подчеркну, вся ответственность за возможное кровопролитие будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима", - сказал Владимир Путин.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Владимир Путин , Донбасс

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:11 24.02.2022Владимир Путин: цель специальной военной операции - защита людей от геноцида
11:32 24.02.2022Владимир Путин: расширение инфраструктуры Североатлантического альянса для России неприемлемо
09:03 24.02.2022Тюменские депутаты назначили председателя и аудиторов Счетной палаты города
10:05 23.02.2022Владимир Якушев пожелал защитникам Отечества успехов в службе на благо России