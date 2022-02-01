Владимир Путин: цель специальной военной операции - защита людей от геноцида

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Основная цель специальной военной операции - защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. С просьбой о помощи к России обратились Донецкая и Луганская народные республики. Об этом в своем обращении к россиянам заявил президент Владимир Путин.

"Мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные, кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации. При этом в наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой", - подчеркнул он.

В статье 1 Устава ООН закреплено права наций на самоопределение. В связи с этим, Владимир Путин напомнил жителям Украины, что отцы, деды, прадеды не для того сражались с нацистами, защищали нашу общую Родину, чтобы сегодняшние неонацисты захватили власть на Украине.

"Наши действия – это самозащита от создаваемых нам угроз и от ещё большей беды, чем та, что происходит сегодня. Как бы тяжело ни было, прошу понять это и призываю к взаимодействию, чтобы как можно скорее перевернуть эту трагическую страницу и вместе двигаться вперед, никому не позволять вмешиваться в наши дела, в наши отношения, а выстраивать их самостоятельно – так, чтобы это создавало необходимые условия для преодоления всех проблем и, несмотря на наличие государственных границ, укрепляло бы нас изнутри как единое целое. Я верю в это – именно в такое наше будущее. Должен обратиться и к военнослужащим вооружённых сил Украины. Уважаемые товарищи! Ваши отцы, деды, прадеды не для того сражались с нацистами, защищали нашу общую Родину, чтобы сегодняшние неонацисты захватили власть на Украине. Вы давали присягу на верность украинскому народу, а не антинародной хунте, которая грабит Украину и издевается над этим самым народом. Не исполняйте ее преступных приказов. Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой. Поясню: все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям. Еще раз настойчиво подчеркну, вся ответственность за возможное кровопролитие будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима", - сказал Владимир Путин.