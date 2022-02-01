В чемпионат WorldSkills Russia в Тюменской области включили 21 новую компетенцию

| Фото: с сайта worldskills.ru | Фото: с сайта worldskills.ru

21 новое направление появилось в программе регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) в 2022 года. Число компетенций увеличилось по сравнению с прошлым годом, отметил на пресс-конференции директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров.

Компетенции будут проводить по трем основным линейкам: "Основная группа", "Юниоры", "Навыки мудрых". Всего предусмотрены 84 направления.

Для основной группы участников в возрасте от 16 до 22 лет в качестве новых компетенций предусмотрены визаж и стилистика, визуальный мерчендайзинг, геопространственные технологии, дизайн интерьера, цифровой модельер, социальная работа, интернет-маркетинг и другие.

"Юниоры" — участники до 16 лет — смогут показать свои умения в компетенциях: 3D-моделирование для компьютерных игр, инженерный дизайн, производство мебели, турагентская, туроператорская деятельность, геопространственные технологии, холодильная техника и системы кондиционирования.

Участники старше 50 лет, выступающие в категории "навыки мудрых", посостязаются в новой компетенции "Электромонтаж". Как отметил Александр Сидоров, эта одно из востребованных направлений соревнований.

Директор регионального департамента труда и занятости напомнил, что чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) в Тюменской области проводят ежегодно с 2014 года. "От года к году увеличивается масштаб мероприятия, количество участников и число компетенций, по которым мы проводим соревнования. Результаты этого потом отражаются и на национальных финалах чемпионата WorldSkills. По итогам прошлого года сборная Тюменской области впервые вошла в десятку лучших регионов России, которые принимали участие в соревнованиях, — мы поднялись с 12 на 10 места. Это заслуга органов службы занятости и наших образовательных учреждений. В подтверждение этому десять наших колледжей и техникумов по итогам соревновательного цикла вошли в ТОП-100 лучших образовательных учреждений среднего образования России. Практически ни один из регионов этого не добился", — рассказал Александр Сидоров.

В 2022 году открытый региональный чемпионат пройдет с 3 по 7 марта. За право представить регион на национальном чемпионате поборются более 500 участников из Тюмени, Ишима, Тобольска, Заводоуковска, Ялуторовска и Голышманово.

Инна Пахомова