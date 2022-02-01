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Тюменская область вошла в тройку регионов по медалям на Олимпиаде в Пекине

Спорт, 14:51 24 февраля 2022

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Тюменская область вошла в тройку регионов по медалям на зимних Олимпийских играх в Пекине. Таковы результаты исследования аналитического агентства "Смыслография" и коммуникационного агентства АГТ.

Общекомандный результат России достигнут усилиями спортсменов, представляющих 20 субъектов. Первое место в рейтинге впервые заняла Архангельская область благодаря успехам своих лыжников во главе с Александром Большуновым. Второе место Москвы – заслуга мастеров фигурного катания, лыж, шорт-трека, прыгунов с трамплина, хоккея, биатлона, фристайла и конькобежного спорта. Тюмень поднялась на третье место этого зачета благодаря медалям лыжников и биатлонистов.

Напомним, сборная Тюменской области сумела завоевать медали всех достоинств: лыжники Денис Спицов – золото и серебро, Татьяна Сорина – золото, Иван Якимушкин – серебро, биатлонист Александр Логинов – двукратный бронзовый призер Олимпийских игр.

"Успех страны в общем медальном зачете сложился из результатов спортсменов регионов всех федеральных округов. Северные территории внесли решающий вклад в командный зачет страны, благодаря специализации на снежных видах спорта, в первую очередь в лыжах. Москва и Санкт-Петербург сохранили свои позиции прежде всего за счет ледовых дисциплин, где наибольший золотой урожай был в фигурном катании", – пояснил директор по продвижению территорий коммуникационного агентства АГТ Владислав Шулаев.

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# Александр Логинов , Денис Спицов , Иван Якимушкин , Олимпийский игры , Татьяна Сорина

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