Выпускница Школы предпринимательства открыла студию парикмахерского искусства в Тобольске

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Студию парикмахерского искусства открыла в Тобольске выпускница Школы социального предпринимательства парикмахер-колорист с 18-летним стажем Марина Козьякова. Повысить квалификацию смогут не только опытные мастера, но и новички, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Школу социального предпринимательства команды Инвестиционного агентства Центра "Мой бизнес" тоболячка окончила в ноябре 2021 года, она проходила в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Затем зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя, а в феврале 2022 года запустила школу-студию при поддержке образовательной программы СИБУРа.

"Сотрудничество с СИБУРом в рамках программы "PROГород" дает возможность тобольским выпускникам Школы социального предпринимательства получить помощь в воплощении собственных социально-предпринимательских инициатив. Уже закуплено оборудование и сформированы первые группы для обучения парикмахерскому искусству. Марина особо выделяет многодетных мам и мам в декрете, возможно потому, что сама не так давно стала мамой третьего ребенка", — сказала руководитель Центра инноваций социальной сферы Инвестиционного агентства Тюменской области, организатор образовательного проекта Александра Князева.

Сейчас в команде предпринимателя работают два мастера, в планах трудоустроить еще двоих, а также привлечь в образовательный процесс двух педагогов-практиков.

"На школе социального предпринимательства Инвестагентства я впервые окунулась в цифры и получила знания, которые были нужны для запуска проекта. Параллельно работала с трекером в Акселераторе социальных проектов Инвестагенства. Это позволило увеличить прибыль на 30 процентов, в том числе от наемных рабочих", — рассказала предприниматель.

25 марта в школе-студии парикмахерского искусства запланирован мастер-класс по быстрым техникам окрашивания от тюменских коллег. Практика привлечения иногородних спикеров будет повторяться в студии на постоянной основе.

В будущем планы Марины - выкуп помещения и создание команды из лучших мастеров Тобольска.

Задать вопросы по обучению в Школе социального предпринимательства можно по телефону +7(3452)49-99-44, доб. 242.