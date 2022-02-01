  • 26 февраля 202226.02.2022суббота
  • USD83,5485
    EUR93,5994
  • В Тюмени -5..-7 С 5 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Выпускница Школы предпринимательства открыла студию парикмахерского искусства в Тобольске

Экономика, 19:02 26 февраля 2022

Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Студию парикмахерского искусства открыла в Тобольске выпускница Школы социального предпринимательства парикмахер-колорист с 18-летним стажем Марина Козьякова. Повысить квалификацию смогут не только опытные мастера, но и новички, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Школу социального предпринимательства команды Инвестиционного агентства Центра "Мой бизнес" тоболячка окончила в ноябре 2021 года, она проходила в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Затем зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя, а в феврале 2022 года запустила школу-студию при поддержке образовательной программы СИБУРа.

"Сотрудничество с СИБУРом в рамках программы "PROГород" дает возможность тобольским выпускникам Школы социального предпринимательства получить помощь в воплощении собственных социально-предпринимательских инициатив. Уже закуплено оборудование и сформированы первые группы для обучения парикмахерскому искусству. Марина особо выделяет многодетных мам и мам в декрете, возможно потому, что сама не так давно стала мамой третьего ребенка", — сказала руководитель Центра инноваций социальной сферы Инвестиционного агентства Тюменской области, организатор образовательного проекта Александра Князева.

Сейчас в команде предпринимателя работают два мастера, в планах трудоустроить еще двоих, а также привлечь в образовательный процесс двух педагогов-практиков.

"На школе социального предпринимательства Инвестагентства я впервые окунулась в цифры и получила знания, которые были нужны для запуска проекта. Параллельно работала с трекером в Акселераторе социальных проектов Инвестагенства. Это позволило увеличить прибыль на 30 процентов, в том числе от наемных рабочих", — рассказала предприниматель.

25 марта в школе-студии парикмахерского искусства запланирован мастер-класс по быстрым техникам окрашивания от тюменских коллег. Практика привлечения иногородних спикеров будет повторяться в студии на постоянной основе.

В будущем планы Марины - выкуп помещения и создание команды из лучших мастеров Тобольска.

Задать вопросы по обучению в Школе социального предпринимательства можно по телефону +7(3452)49-99-44, доб. 242.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# инвестиционное агентство , предпринимательство

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:02 26.02.2022Выпускница Школы предпринимательства открыла студию парикмахерского искусства в Тобольске
14:19 26.02.2022Подготовку кадров для строительной отрасли обсудят в Тюмени
10:47 26.02.2022В Тюменской области еще один центр гимнастики откроют в августе 2023 года
17:05 25.02.2022Из Тюменской области на Ямал доставлено 11 миллионов штук икры муксуна