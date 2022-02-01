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Тюменца оштрафовали на пять тысяч рублей за сброс снега вне полигона

Общество, 13:07 25 февраля 2022

администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

Штраф в размере 5 тыс. рублей назначили жителю Тюмени. Он сбросил со своей машины снег, собранный при очистке дорог, на территории д. Патрушева вне специально отведенных мест, сообщает администрация Тюменского района.

Ответственность за это правонарушение предусмотрена кодексом Тюменской области об административной ответственности (часть 7 статьи 4.9), административный штраф для граждан составляет 5 тыс. рублей; для должностных лиц - 50 тыс. рублей; для юридических лиц - 200 тыс. рублей.

За размещение информационных материалов на столбе вне специально установленных мест к административной ответственности привлечен житель п. Винзили. Ему назначено административное наказание в виде предупреждения с учетом признания вины и устранения выявленного нарушения.

Ответственность за это правонарушение предусмотрена кодексом Тюменской области об административной ответственности (часть 1 статьи 4.6). Штрафа для граждан - от 1 тыс. до 5 тыс. рублей; для должностных лиц - от 5 тыс. до 50 тыс. рублей; для юридических лиц - от 10 тыс. до 50 тыс. рублей.

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# административное правонарушение , снежные полигоны , штраф

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