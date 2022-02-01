Тюменцев приглашают на портфолио-ревю с мастером природной фотографии Аудуном Рикардсеном

| Фото: Союз охраны птиц России | Фото: Союз охраны птиц России

Мастер-класс всемирно известного фотографа дикой природы из Норвегии Аудуна Рикардсена пройдет 13 марта 2022 года. Он будет транслироваться онлайн с синхронным переводом на русский язык. Мастер расскажет о своем творчестве, ответит на вопросы и проведет портфолио-ревю. Участие бесплатное, сообщает Союз охраны птиц России.

Аудун Рикардсен знаменит фотографиями природы и животного мира Арктики, в том числе широкоугольными снимками птиц, сделанными с помощью фотоловушек. Он считается одним из лучших фотографов в мире. Является многократным победителем и членом жюри престижных международных конкурсов.

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