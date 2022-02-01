Сотрудники ФСБ задержали высокопоставленного полицейского из Югры за вымогательство взяток

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Одного из руководителей финансово-казначейского управления "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре" подозревают в вымогательстве взятки в крупном размере. Незаконную деятельность выявили сотрудники РУФСБ России по Тюменской области совместно с отделом собственной безопасности УМВД по ХМАО-Югре.

"По версии следствия, указанное лицо вымогало денежные суммы в крупном размере от индивидуального предпринимателя за оказание общего покровительства, подписания отчетно-финансовых документов при частичном невыполнении работ, а также непринятии мер реагирования по поступавшим жалобам при реализации государственных контрактов на оказание услуг", - сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области.

По данным фактам возбуждены три уголовных дела. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы.