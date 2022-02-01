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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области примут дополнительные меры по защите от терроризма

Губернатор, 13:51 25 февраля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Антитеррористическая защищенность мест массового пребывания людей, топливно-энергетического и транспортного комплексов, а также других потенциальных объектов террористических посягательств в Тюменской области будет усилена.

Об этом заявил глава региона Александр Моор на внеочередном онлайн-заседании областной антитеррористической комиссии.

В соответствии с указаниями Национального антитеррористического комитета губернатор дал соответствующие срочные поручения руководителям региональных органов исполнительной власти и местного самоуправления.

"Ситуация в регионе находится под контролем, жизнь продолжается. В связи с нарастанием террористических угроз наша главная задача - обеспечить безопасность тюменцев и бесперебойное функционирование всех объектов жизнеобеспечения. Для этого необходимо четкое и оперативное межведомственное взаимодействие", - подчеркнул Александр Моор.

Губернатор поручил продолжить работу по сбору гуманитарной и финансовой помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Пункты сбора помощи работают во всех муниципалитетах региона, благотворительный расчетный счет открыт на базе регионального центра "Семья".

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# Александр Моор , Донбасс , Национальный антитеррористический комитет

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