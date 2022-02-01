Жители и гости Тобольска увидят город с высоты птичьего полета

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Полетать на воздушном шаре смогут жители и гости Тобольска в ходе масленичных гуляний 6 марта. Участники праздника увидят Кремль с высоты птичьего полета, пишет "Тюменская область сегодня".

Масленичные гуляния будут проходить на территории Кремля и на Базарной площади с 13 до 15 часов. Воздушный шар начнет работу в 12 часов у Кремля. Сожжение чучела проведут в заключительной части торжества – в 15 часов 30 минут.

Организаторы праздника подготовили для тоболяков множество мероприятий. Так, мастерицы народного творчества организуют мастер-классы, желающие посетят выставку ремесленников Тобольска и Тобольского района, гостей угостят горячим чаем.

На Базарной площади развернутся масленичный стол, мангальные зоны, торговые точки и сцены. Там же установят чучело масленицы и столб. Гостям покажут силовое шоу, пройдут состязания в армреслинге, перетягивании каната, по бегу в мешках.