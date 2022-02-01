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В Тюмени стартовал конкурс на лучшую масленичную куклу

Общество, 20:51 27 февраля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Городской конкурс-выставка масленичной куклы "Хороша Маслена" стартовал в Тюмени. Заявки от горожан принимаются до 3 марта в ДК "Торфяник" (ул. Малышева, 26), пишет "Вслух.ру".

Участвовать могут индивидуальные авторы, семьи, трудовые, школьные, студенческие и самодеятельные коллективы. Победителей определят в трех возрастных категориях: от 8 до 13 лет, от 14 до 18 лет и старше 19 лет.

Высота куклы должны быть не более одного метра. Приветствуются традиционные формы выполнения изделий. При этом кукла должна быть устойчивой, удобной при транспортировке. Жюри оценит оригинальность, мастерство, верность традициям, соответствие образу и теме.

Выставка работ и награждение пройдет 6 марта на площади жилого района Тарманы. Участники получат дипломы, а победителей наградят дипломами и подарками.

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