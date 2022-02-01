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"Битвы на Туре" в Тюмени помогает выявлять новых российских чемпионов, уверен глава города

Спорт, 13:02 26 февраля 2022

из сообщества "Extreme Team" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Extreme Team" во ВКонтакте (архив)

Ежегодное проведение в Тюмени фестиваля "Битва на Туре" и проведение соревнований по сноуборду способствует популяризации этого вида спорта и появлению новых российских чемпионов.

Об этом сказал глава города Руслан Кухарук в своем Instagram.

Напомним, масштабное спортивное событие развернется на тюменской набережной 26 февраля. Начало – в 19 часов. В 2022 году в турнире примут участие райдеры из России, Австрии, Беларуси, Бельгии, Сербии, Италии и Швейцарии. Общий призовой фонд — 10 тыс. евро.

"Думаю, многие тюменцы обратили внимание на конструкцию, которую возводили на набережной возле моста Влюбленных. Сегодня мы узнаем для чего это все создавалось. Шестой год подряд в городе проходит уникальное зрелищное спортивное мероприятие – фестиваль "Битва на Туре". Когда-то оно начиналось с общегородского события по инициативе Союза экстремальных видов спорта, его идейного вдохновителя Ивана Шмонина. Теперь мы уже проводим международные соревнования", – отметил Кухарук.

В рамках фестиваля пройдет много зрелищных мероприятий. В частности, в районе Масловского взвоза организуют игровые активности. В мультицентре "Контора пароходства" состоится образовательный блок. На реке Тура будет проведен массовый старт по лыжному марафону. Участие в нем примут более 200 участников из разных городов Уральского федерального округа.

"Жемчужиной, самым главным компонентом "Битвы на Туре" станут соревнования международного уровня по сноуборду в дисциплине "биг-эйр". Недавно она была признана Олимпийским видом спорта. В этом году мы могли следить за соревнованиями и участниками из Российской Федерации", – говорит глава города.

Прямая трансляция соревнований начнется в 19 часов на телеканале "Матч! Страна".

Инна Пахомова

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# Битва на Туре , Руслан Кухарук , сноуборд , соревнования

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