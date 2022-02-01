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О создании медиапродукта расскажут тюменцам на "Digital-заводе"

Общество, 20:44 26 февраля 2022

группа "Контора пароходства" ВКонтакте | Фото: группа "Контора пароходства" ВКонтакте

Трехнедельная образовательная программа "Digital-завод" пройдет в Тюменской области с 21 марта по 16 апреля. Участников ждут лекции об актуальных трендах и форматах digital-среды.

Федеральные и региональные эксперты помогут разработать идею и паспорт проекта. После публичной защиты будет определено четыре проекта-победителя. Команды тюменских молодежных пространств помогут им создать и реализовать готовый медиапродукт, пишет Moi-portal.ru.

К участию в "Digital-заводе" приглашают команды от трех человек, в которые могут войти студенты высших и среднеспециальных образовательных учреждений Тюмени, лидеры и руководители молодежных сообществ в возрасте до 35 лет, молодежные некоммерческие организации города Тюмени и юга Тюменской области.

Подать заявку на участие можно с 28 февраля по 17 марта.

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