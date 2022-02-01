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В Тюмени отменен третий этап Кубка мира по ледолазанию

Спорт, 12:14 27 февраля 2022

пресс-служба дворца творчества и спорта "Пионер" | Фото: пресс-служба дворца творчества и спорта "Пионер"

Третий этап кубка мира по ледолазанию в дисциплинах "трудность" и "скорость", который должен был пройти в Тюмени с 4 по 6 марта, отменен, сообщает дворец творчества и спорта "Пионер".

Международные соревнования по ледолазанию отменилитакже и в Кирове, рассказал президент Тюменской региональной федерации альпинизма Тимур Гайнуллин.

"Такое решение было принято Международной федерацией альпинизма, несмотря на то, что часть спортсменов уже приехали и готовы были выступать. Можно сказать, что для наших спортсменов этот сезон закончен. С большими надеждами будем ждать следующего", - отметил он.

Ранее Международная федерация лыжного спорта также отменила проведение финала Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени.

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# ледолазание , скалолазание , соревнования

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