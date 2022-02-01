Тюменский журналист поддержал решение о проведении спецоперации на Донбассе

| фото с личной страницы Николая Смирнова ВКонтакте | фото с личной страницы Николая Смирнова ВКонтакте

Тюменский журналист Николай Смирнов высказался в поддержку проведения спецоперации на Донбассе. На своей личной странице в социальной сети ВКонтакте он объяснил свою позицию.

"У меня есть на то и личные, и просто человеческие мотивы. В городе Славянск живут мои дальние родственники. И они не в восторге от того, что творится на Донбассе восьмой год. Восемь лет никто не обращал внимания, что на юго-востоке Украины творится настоящий геноцид. И никто не возмутился. А теперь, когда фашистам пришло время отвечать за свои деяния, у этих нелюдей находятся десятки защитников", - написал он.

Николай Смирнов также отметил и геополитический момент. По его словам, вступление Украины в НАТО подвергает Россию опасности. На территории Украины могут разместить ракеты и их подлетное время будет меньше, чем успеет среагировать ПРО.

"Готовы жить под прицелом? Я нет. И поэтому полностью поддерживаю операцию в Украине", - добавил он.