  • 27 февраля 202227.02.2022воскресенье
  • USD83,5485
    EUR93,5994
  • В Тюмени 0..-2 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменский журналист поддержал решение о проведении спецоперации на Донбассе

Общество, 11:13 27 февраля 2022

фото с личной страницы Николая Смирнова ВКонтакте | фото с личной страницы Николая Смирнова ВКонтакте

Тюменский журналист Николай Смирнов высказался в поддержку проведения спецоперации на Донбассе. На своей личной странице в социальной сети ВКонтакте он объяснил свою позицию.

"У меня есть на то и личные, и просто человеческие мотивы. В городе Славянск живут мои дальние родственники. И они не в восторге от того, что творится на Донбассе восьмой год. Восемь лет никто не обращал внимания, что на юго-востоке Украины творится настоящий геноцид. И никто не возмутился. А теперь, когда фашистам пришло время отвечать за свои деяния, у этих нелюдей находятся десятки защитников", - написал он.

Николай Смирнов также отметил и геополитический момент. По его словам, вступление Украины в НАТО подвергает Россию опасности. На территории Украины могут разместить ракеты и их подлетное время будет меньше, чем успеет среагировать ПРО.

"Готовы жить под прицелом? Я нет. И поэтому полностью поддерживаю операцию в Украине", - добавил он.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Донбасс

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:21 27.02.2022Тюменские автомобилисты поддержали флешмоб в продержку спецоперации на Украине
13:47 27.02.2022Жители и гости Тобольска увидят город с высоты птичьего полета
13:18 27.02.2022В Тюменской области COVID-19 выявили у 1 тыс. 825 человек
12:48 27.02.2022Как уберечь детей от кибермошенников, расскажут тюменцам