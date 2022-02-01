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В России выявили более 1,2 млн фейков о ситуации на Украине

Общество, 16:37 27 февраля 2022

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Более 1 млн 260 тыс. фейков о ситуации на Украине и призывов к митингам выявила Лига безопасного интернета. Публикации распространялись в сети с 18 февраля, но основные удары начались с 24 числа, пишет ТАСС.

По словам директора Лиги безопасного интернета, члена Общественной палаты РФ Екатерины Мизулиной, все они были направлены на целевые аудитории, в частности - русскоязычный сегмент в соцсетях и мессенджерах.

Она добавила, что большинство фейков создаются профессионально с участием режиссеров и сценаристов. Призывы к митингам пишут профессионалы, которые раздают уже готовые шаблоны для публикаций. Почти половина этих фейков - фото и видео из ДНР и ЛНР 2014-2019 годов, зверства украинцев с несоответствующими содержанию подписями. Другие - постановочные кадры с "ряжеными" актерами".

"Таргетированная реклама с призывами к участию в незаконных акциях и митингах публикуется в социальных сетях TikTok, YouTube и Instagram. Ориентирована она детскую и подростковую аудиторию младше 18 лет, поэтому родителям следует быть бдительными", - добавила Екатерина Мизулина.

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