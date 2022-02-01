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ХК "Рубин" проиграл в четвертом матче серии плей-офф в Кургане

Спорт, 12:13 28 февраля 2022

ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Хоккеисты тюменского "Рубина" не смогли завершить серию против курганского "Зауралья" в четвертом матче.

Игра в Кургане завершилась победой хозяев - 2:1. Счет в этом поединке на 10 минуте открыли курганцы усилиями Виталия Зотова. В третьем периоде Михаил Бякин увеличил преимущество хозяев. За несколько секунд до конца тюменцы смогли "размочить" счет. Шайба на счету Георгия Бусарова.

"Хороший матч, напряженный. Сегодня команда соперника оказалась сильнее. Больше говорить не о чем. Всегда хочется быстрее закончить серию, чтобы было больше времени для подготовки к следующей, но что есть, то имеем. Едем домой, будем играть при своих болельщиках", - рассказал главный тренер "Рубина" Денис Ячменёв.

Счет в серии стал 3:1 в пользу "Рубина". Пятый матч 1/8 пройдет в Тюмени 1 марта.

Евгений Новоселов

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# ВХЛ , ХК Рубин , хоккей

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