Участок Московского тракта у школы №30 в Тюмени закроют для сквозного проезда

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Участок ул. Московский тракт в районе школы № 30 в Тюмени закроют для сквозного проезда транспортных средств с 21 марта. Об этом сообщает управа Калининского административного округа.

Решение об этом принято комиссией по безопасности дорожного движения при администрации Тюмени с целью ограничения движения на автомобильной дороге от улицы Зои Космодемьянской до Трактовой.