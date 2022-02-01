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Участок Московского тракта у школы №30 в Тюмени закроют для сквозного проезда

Общество, 14:27 28 февраля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Участок ул. Московский тракт в районе школы № 30 в Тюмени закроют для сквозного проезда транспортных средств с 21 марта. Об этом сообщает управа Калининского административного округа.

Решение об этом принято комиссией по безопасности дорожного движения при администрации Тюмени с целью ограничения движения на автомобильной дороге от улицы Зои Космодемьянской до Трактовой.

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

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# автомобилисты , дороги , школы

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