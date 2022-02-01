В Тюмени оштрафовали ямальца за оскорбление судьи

| Фото: МВД России | Фото: МВД России

На 100 тыс. рублей оштрафован 31-летний житель Ямала за оскорбление судьи, сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

"В начале сентября 2021 года судья вынесла постановление, по которому мужчина за повторную пьяную езду был арестован на 13 суток. Он вышел в коридор и в громком телефонном разговоре в присутствии судебных приставов, полицейских и посетителей оскорбил судью. Мужчина не мог не понимать, что его неуважение к суду подрывает авторитет судебной власти и конкретного судьи", — рассказали в пресс-службе.

В отношении него было возбуждено уголовное дело.