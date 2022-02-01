42 километра дорог отремонтируют в Тюмени в 2022 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

42 км дорог отремонтируют в Тюмени в 2022 году. Об этом на своей странице в Instagram рассказал глава города Руслан Кухарук.

"Мы выполняем мероприятия в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги". В этом году поставили в план 42 километра дорог. Полный перечень можно будет найти на сайте администрации Тюмени. С нетерпением ждем наступления строительного сезона", — отметил Руслан Кухарук.

Помимо капитального ремонта существующих дорог в областной столице построят новые. Так, в 2022 году строительство продолжится в Ново-Патрушево. В заречной части Тюмени приступят к обустройству ул. Тимофея Кармацкого – она соединит ул. Алебашевскую с ул. Мельникайте. Продолжатся работы на ул. Газовиков. В 2022 году в Тюмени начнется строительство ул. Фармана Салманова в "Ямальском-2". Продолжат мероприятия, связанные с созданием дорожной развязки на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы.

В 2022 году в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в Тюменской области отремонтируют и реконструируют 106 км дорог.

Инна Пахомова