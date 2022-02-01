Тюменские гиревики отличились на всероссийских соревнованиях в Омске

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Команда Тюменской области заняла второе место на всероссийских соревнованиях по гиревому спорту в Омске, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Всего в соревнованиях приняло участие более 100 спортсменов из 15 регионов страны. Тюменский регион представили силачи из Заводоуковска, Тюмени, Тобольска, Вагайского и Абатского районов.

В копилке заводоуковских гиревиков золото, два серебра и три бронзы. Лучшей спортсменкой в упражнении рывок в весовой категории 63 кг признана Анна Карпова. Серебряные медали у Кирилла Харлова в упражнении толчок по длинному циклу и Александра Бахарева, который продемонстрировал свое мастерство в классическом двоеборье. Бронзовую награду в толчке по длинному циклу получил Никита Трусов. В рывке среди спортсменок 63 кг третье место заняла Дарья Даричева. В командной эстафете в упражнении толчок по длинному циклу бронзу завоевали Никита Трусов, Николай Карпов, Юрий Чеботарев и Иван Дубяго.

Отличились и другие представители Тюменской области. Третье место в упражнении толчок по длинному циклу занял Александр Петелин из Вагайского района. Анастасия Суханова из Абатского района и тоболячка Мария Руколеева выполнили КМС в упражнении рывок в весовой категории 63 кг.