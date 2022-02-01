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Полпред Владимир Якушев взял на строгий контроль цены на продовольствие

Политика, 20:07 28 февраля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Наша страна сталкивается с трудным, во многом беспрецедентным вызовом, но под руководством президента России Владимира Путина мы сможем справиться и с нынешними санкциями, какими бы тяжелыми они не были.

Об этом заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами в регионах.

"Российская экономика и общество научились жить в условиях внешнего давления. Главное сейчас – сплоченность, мобилизация всех средств и ресурсов, профессиональный труд каждого на своем месте. И, конечно, взаимная поддержка, умение подставить плечо в трудную минуту. В этом - сила нашего народа, которая всегда помогала нам в непростые времена. Не сомневаюсь – поможет и сейчас", - сказал Владимир Якушев.

Цены на продовольственные и непродовольственные товары необходимо взять на строгий контроль, подчеркнул полпред главы государства.

"В условиях нынешней геополитической обстановки, санкций в отношении нашей страны, необходимо исключить ситуации необоснованного роста цен, особенно на товары первой необходимости. Пресечь попытки недобросовестных продавцов нажиться на ситуации. Главным федеральным инспекторам нужно обеспечить эффективное взаимодействие между федеральной антимонопольной службой и прокуратурой. Скоординировать эту работу, вести постоянный мониторинг, пресекать нарушения", - поставил задачу Владимир Якушев.

В центре внимания полпреда остается ситуация на рынке труда. По данным на 25 февраля, в УФО количество зарегистрированных в службах занятости составляет 52,7 тыс. человек. Это ниже, чем до пандемии.

"Надо продолжать отслеживать ситуацию на рынке труда: продолжать мониторинг, взаимодействовать с центрами занятости, чтобы в случае появления негативного тренда оперативно принять дополнительные меры по стабилизации ситуации", - отметил он.

Евгений Бабенко

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# Владимир Якушев , санкции , цены

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